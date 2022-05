Pénteken a Bernabéuban a Real Betist fogadva több játékos is búcsút inthet a madridista közönségnek a La Liga szezon utolsó játéknapján.

Több játékosnak is lóg a levegőben a sorsa a klubnál, és lehet ez lesz az utolsó alkalom, hogy a bajnokságban felhúzhatják magukra a Real Madrid mezét. Ez szinte biztos igaz Gareth Bale és Isco helyzetére, egyszerre érkeztek és egy időben távoznak. Kezdetekben fontos szerepet töltöttek be a klubnál, majd a vége felé jelentősen csökkent a játékidejük és a fontosságuk a keretben.

Különösen Bale szerepe lesz érdekes, akinek búcsúztatására nem is biztos, hogy a pályán kerül sor, hiszen nagy valószínűséggel nem lesz ott a keretben. Ezenkívül Marcelo szerződése is lejár, akivel még folynak a tárgyalások, de vannak olyan távozó jelöltek is, mint Marco Asensio, Dani Ceballos és Mariano DIaz.

