Martin Braithwaite helyzete a nyár elejétől fogva nyilvánvaló, ugyanis Xavi az elsők között közölte vele, hogy nem számít a játékára.

Ennek ellenére a dán sokáig tiltakozott a távozás ellen, hiába segíthetett volna ezzel a klubnak.

Martin a Barcelona USA-túrájára sem utazhatott el, illetve egyik azóta rendezett tétmeccsen sem került a keretbe.

A játékost a Gamper kupán a szurkolók is kifütyülték, ezzel jelezve számára, hogy egyetértenek a klub álláspontjával és szeretnék, ha elhagyná a klubot.

Braithwaite játékjogáért a Mallorca jelentkezett be, azonban ők csak akkor szerződtetnék, ha szabadon igazolhatóvá válik. A Barca korábban fenyegette a dánt a szerződése felbontásával, ám akkor erre nem kaptak választ.

Most azonban a játékos úgy döntött, belegyezne ebbe, amennyiben a klub 5 millió euróval kárpótolja őt a szerződéséből hátralévő két évért cserébe.

Braithwaite 2020 februárjában érkezett Barcelonába, amikor a klub külön engedélyt kapott arra, hogy Dembélé és Suárez sérülése miatt új támadót igazoljon. Akkor a Leganés számára kifizették a játékos 18 millió eurós kivásárlási árát, amit azóta már lehet, hogy bánnak.

Braithwaite is putting pressure on Barcelona. The player wants the club to pay him €5m.



— @sport pic.twitter.com/Fatj7DwPDo