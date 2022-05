Karim Benzema úgy érzi, hogy Kylian Mbappé elárulta azzal, hogy szerződést hosszabbított a Paris Saint-Germainnal.

Mindezt a Real Madrid támadója egy képpel is megpecsételte, amin Tupac Shakur szerepel. Évek óta támogatta Karim Mbappét azzal a céllal, hogy egyszer mellette fog játszani a Real Madridban. Benzema mindent megpróbált, hogy meggyőzze őt, és ennek semmi értelme nem volt.

Benzema shares many pictures and stories by teambenzema695 on Instagram. They sent this picture because Benz is a fan of Tupac and it shows Benz has seen and uploaded that picture on his story. pic.twitter.com/MwXC3dT3EW