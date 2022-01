Karim Benzema interjút adott a Téléfootnak, amelyet vasárnap reggel sugároztak a TF1 műsorában.

Fontossági sorrend: Számomra Madrid jelent mindent. Itt lettem férfi. Otthon érzem magam Spanyolországban, az életforma tökéletes, minden jó nekem itt.

Karrierje: Amikor megérkezel egy olyan klubhoz, mint a Real Madrid, nem mondod magadnak, hogy itt leszel 15-20 évig, hanem mindenekelőtt azt mondod magadnak, hogy a lehető leggyorsabban szeretnél címeket nyerni, mert a világ legnagyobb klubjában játszol.

Aranylabda: Ahogy kicsi korom óta mondom, 4., 3., 2. vagy 30., ez ugyanaz. A legfontosabb a győzelem.

A legtöbbet csapatkapitányi karszalagot hordó Real Madrid játékos: Amikor megkapom a kapitányi karszalagot, az arra késztet, hogy példát mutassak. A karszalag viselésének lehetősége kivételes dolog, ami még jobban motivál.

A madridi szurkolók szeretete: Hallva, ahogy a szurkolók a nevemet skandálják az Aranylabda előtt, és énekelnek a születésnapomkor, ezek megérintettek, és arra késztetnek, hogy továbbra is mindent megtegyek a pályán.

Mbappé elleni csata: Mbappé ellen játszani? Különleges lesz, mert jó barátok vagyunk és sok minden más szempontból is. Meglátjuk, mi lesz, ő is nyerni akar, és én is!

Messi teljesítménye a PSG-ben: Hogy lehet, hogy nem úgy megy neki? Ez csak alkalmazkodás kérdése, idővel újra sok gólt fog szerezni. De nézd meg addig is, mit művel a pályán. Egyébként nem lehet kritizálni egy ilyen játékost, Aki kritizálja Messit, az valójában semmit sem ért a futballhoz!

