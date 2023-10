Végeredmény:

Jude Bellingham-gólokkal fordított a Real Madrid a második félidőben. Az első játékrészben akár több góllal is vezethettek volna a hazaiak, akkor Carlo Ancelotti együttese nem találta rajtuk a fogást, megérdemelt előnnyel vonulhattak szünetre Gündoganék.

A második játékrészben bátrabban futballoztak a vendégek, most már lövésekig is eljutottak, angol kiválóságuk pedig távolról és közelről is bevette Ter Stegen kapuját.

Barcelona: Ter Stegen – R. Araújo, Christensen, I. Martínez, A. Baldé – Gündogan, Fermín López (Romeu, 72.), Gavi – Cancelo (Yamal, 77.), Ferran Torres (Lewandowski, 61.), Félix (Raphinha, 77.). Vezetőedző: Xavi

Real Madrid: Kepa – Carvajal, Rüdiger, Alaba, F. Mendy (Camavinga, 52.) – Valverde, Tchouaméni, Kroos (Modric, 63.) – Bellingham – Rodrygo (Joselu, 63.), Vinícius Júnior (L. Vázquez, 90+5.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Gündogan (6.), ill. Bellingham (68., 90+2.)

Második félidő:



Lucas Vazquez még kapott pár percet Carlo Ancelottitól, Vinicus jött le.



A hosszabbítás perceiben Jude Bellingham megint betalált! Modric kapott bele egy beadásba, ami az érkező Bellingham elé került, közelről pedig nem hibázta el az angol.

JUDE BELLINGHAM HAS DONE IT AGAIN!!! pic.twitter.com/EgQ3Lp0F6x — TC (@totalcristiano) October 28, 2023





Szerelés itt, helyzet ott: Camavingát Araújo állította meg a tizenhatoson belül, szabályosan. Az ellentámadás végén Lewandowski lőtt, de nem talált kaput.



Kontraszt: pályán az El Clásico történetének legfiatalabb játékosa (Yamal) és a Real Madrid legidősebbje (Luka Modric).



A 77. percben megint cserélnek a hazaiak: Lamine Yamal és Raphinha folytatják, lejött az első félidőben nagyon aktív Joao Felix és Joao Cancelo.



Pár perccel később Federico Valverde végezhetett el ígéretes helyről szabadrúgást, lövését a sorfal blokkolta.



A 72. percben Xavi másodjára változtatott: Oriol Romeu állt be Fermin Lopez helyére.



A 68. percben kiegyenlített a Real Madrid: Jude Bellingham szabadon volt, 22 méterről lövésre szánta el el magát, ezt Ter Stegen nem tudta védeni.

Stop that Jude Bellingham. pic.twitter.com/SBxwh18Vbh — Stop That Football (@stopthatfooty) October 28, 2023



Nem sokkal később Ter Stegen piszkálta ki hatalmas bravúrral Tchouaméni húsz méteres, erős lövését.



A 65. percben Joao Cancelo lőtt a tizenhatoson belülre érve, próbálkozása két madridi védőt érintve hagyta el a játékteret.



Jött Modric is, Kroos hagyta el a játékteret. Rodrygo számára is befejeződött a mérkőzés, Joselu folytatta tovább.



Bő egyórányi játékot követően Xavi is cserélt, Fernan Torres lejött, a pályán Robert Lewandowski.



A túloldalon Joao Cancelo került ígéretes helyzetbe, de les miatt a madridiak jöhettek.



Camavinga passzát követően Kroos lőtt a tizenhatos előteréből, Ter Stegen védett, történt mindez az 57. percben.



A találkozó hivatalos nézőszáma 50112.



Ancelotti szánta el magát először a változtatásra, az 52. percben Ferland Mendy helyére Eduardo Camavinga állt be.



A Barca előtt adódott a félidő első nagy helyzete, Fermín adta be a labdát, Martínez a lécre fejelte. A kipattanóra Araújo reagált a leghamarabb, próbálkozását Kepa hárította.



Egyik edző sem cserélt a szünetben.

Első félidő:









Megnyomta a félidő végét a Barcelona, jobbról és balról is szügletet végezhettek el. Majd az egyperces hosszabbítás végén Vinicus indult meg, a felezővonalnál Ferran Torres állította meg, sárgáért cserébe.



38. perc: Kroos emelését követően Carvajal lőtt éles szögből, az oldalhálóba.



Nehezen talál fogást ellenfelén a Real Madrid, egyelőre nem sikerül megdolgoztatni Ter Stegent, a (nagyobb) lehetőségek a hazaiak előtt adódtak.



A 28. percben Joao Felix lépett ki, Carvajal az utolsó pillanatban szerelte. A portugál szerint szabálytalanul, a bíró másképp látta.



Rüdiger szánta el magát lövésre a Barca-térfél közepéről, nem tévedett sokat.



Egyelőre szól a Rock and Roll Barcelonában:



A 16. percben közel járt a Barcelona, hogy megduplázza előnyét. Harcias labdaszerzést követően Fermín lövése a kapufáról vágódott ki.



A 8. percben megszerezte a vezetést a hazai együttes. Gündogan használta ki a Real-védők hatalmas hibáját.

ILKAY GUNDOGAN SCORES HIS FIRST GOAL FOR BARCA!



WHAT A START FOR BARCA VS. REAL MADRID pic.twitter.com/DENZA1RV3P — ESPN FC (@ESPNFC) October 28, 2023



A mérkőzést Jesús Gil Manzano vezeti, a 39 éves sípmester számunkra a júniusi podgoricai Eb-selejtezőről lehet ismerős.



A lelátón a Rolling Stones:

Mick Jagger and Ronnie Wood of the Rolling Stones are in attendance for ElClásico as Barca wear their logo for the match pic.twitter.com/vxry3SfUmq — ESPN FC (@ESPNFC) October 28, 2023



Kezdőcsapatok:



A hazai együttes az alábbi összeállításban lép pályára:

A vendég fővárosiak felállása:

Kezdés előtt:

Az elmúlt tíz fordulóban a Real Madrid 25 pontot gyűjtött, a Barcelona eggyel kevesebbet. Mindkét csapat a dobogón áll, a Girona viszont a pénteki győzelmének köszönhetően egyelőre előzi őket és csak a madridiak előzhetnek, ha győzni tudnak ma az Olimpiai Stadionban.



Érkeznek a csapatok a barcelonai Olimpiai Stadionba. A Nou Camp átépítése miatt a katalánok itt fogadják ellenfeleiket:





Nézzünk néhány cikket a két csapattal kapcsolatban a közelmúltból:

Javier Mascherano úgy látja, „Nagy előrelépéseket tett a csapat, visszatértek a modern futballba. Ismét láthatjuk a Barca-DNS-t.”



Joao Felix mindig követte a két csapat egymás elleni mérkőzéseit, az öltözőben pedig a Bernabeuban elért négygólos Barca-siker is téma volt.



Madridban hamarosan az egyik edzőpálya felveszi a klubelnök, Florentino Perez nevét.



Ha már szóba került a Real Madrid első emberének neve, ő ma nem a helyszínről nézi a mérkőzést.



A királyi gárda nyári sztárigazolása, Jude Bellingham egy 2012-es jelenetet hozott fel, amikor Cristiano Ronaldo csendre intette a Nou Camp közönségét.



Bellingham őrzésére külön készülnek, ezt a feladatot Oriol Romeu kapta meg:



