Jude Bellingham a legnagyobb volumenű nyári igazolása a Real Madridnak, a fiatal tehetség pedig szépen el is kezdte kamatosan megfizetni az árát.



Az angol eddig három bajnokin már négy gólt szerzett, ezen felül pedig egy gólpasszt is kiosztott. Ezzel jelenleg vezeti a La Liga góllövőlistáját is.

Ez a szép eredmény nem maradt észrevétlenül, ugyanis a 20 éves játékos megkapta a La Ligától a Hónap Játékosa díjat.

Ez az elismerés korábban egyetlen angol labdarúgónak sem adatott meg, pedig olyan nevek fordultak meg a La Ligában, mint David Beckham vagy Michael Owen.

„Ez kizárólag a klub és a szurkolók által tanúsított rendkívüli üdvözlésnek köszönhető. Nagyon köszönöm! Most pedig hajrá és legyenek még ilyen szép napjaink!” – mondta Bellingham a díj átvételét követően.

A Real Madrid hibátlanul vezeti a bajnokságot, viszont a sérülések miatt nehéz időszakra számíthatnak. Hétvégén a Getafét fogadják majd a Santiago Bernabeuban.

OFFICIAL: Jude Bellingham is Real Madrid’s player of the month. pic.twitter.com/MaR6ttXdM8