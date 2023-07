Jude Bellingham eddig kétségtelenül a nyár egyik legnagyobb igazolása. A Real Madrid 103 millió eurót fizetett a Dortmundnak a még mindig csak 19 éves játékosért.



Az angol nemrég az előszezont is megkezdte a csapattal, most pedig a klub korábbi játékosa, a szintén angol David Beckham is ellátta egy-két hasznos tippel a középpályást.

„Gratulálok Jude-nak, ő egy nagyszerű ember! Ilyen fiatalon ritka, hogy ennyire elszánt és alázatos legyen valaki. De a Madridban egy teljesen más kávéház várja.”



„Van-e tippem neki? Tanulja meg a nyelvet, ismerje meg a csapattársait és érezze jól magát. Ez a Real Madrid!”

Beckham 159 meccsen húzhatta magára a habfehér dresszt, ezalatt 20 gólt és 52 gólpasszt jegyzett. Jó példakép Bellingham számára, ez kétségtelen.

David Beckham: “Advice for Jude Bellingham? Learn the language, enjoy it. Get to know your teammates and have fun. It’s Real Madrid.” pic.twitter.com/yIkdBTecTS