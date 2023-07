Kylian Mbappé kapcsán egyelőre egy dolog a biztos: a világbajnok futballista Párizsban tréningezik. Egyedül, mivel csapata nem vitte magával az edzőtáborba.



A francia L'Equipe arról írt, hogy a katalánok is beszálltak a támadó megszerzéséért zajló csatába, ám a klubhoz közel álló források ezt cáfolták és csak a PSG manőverezésének tartják.



„Semmi közünk ehhez” nyilatkozták a gránátvörös-kékek, akiket meglepett a hír, hiszen eddig semmilyen lépést nem tettek a párizsi klub irányában. A Barcánál úgy értelmezik, hogy a sportlap és a francia csapat közötti szoros kapcsolat tükröződik ebben a cikkben.



Elképzelhető teóriának tartják azt is, hogy a PSG a Barca említésével próbálja arra késztetni a Real Madridot, hogy minél hamarabb tegyen egy kölcsönösen előnyös és vonzó ajánlatot a futballistáért.







Ha a Real most nem szerzi meg Mbappét, akkor akár olyan helyzet is előállhat, hogy bár ingyen kerül hozzájuk jövő nyáron, alig lesz tétmeccs a lábában – teszik hozzá az egyik spanyol lap.



Borítókép: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images