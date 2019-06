A Manchester City belement, hogy kifizesse az Atlético Madridnak a 70 millió eurót Rodriért a Sky Sports szerint, aki megmondta a klubnak, hogy távozni akar. Az egyesület még vár a játékos végső döntésére, de már Marcos Llorentével felvették a kapcsolatot a pótlására, ezt már az AS közli.

A 22 éves játékos korábban is azt mondta már, hogy nem garantálja, hogy az Atléticónál marad, mivel ajánlatokat kapott a Bayern Münchentől, a Manchester Unitedtől és a City-től, valamint a PSG-től is.

Miguel Angel Gil Marin, az Atlético Madrid vezérigazgatója be is jelentette, hogy Rodrigo Hernández el akarja hagyni a Matracosokat. Annak ellenére, hogy Diego Simeone személyesen is igyekezett meggyőzni, de tisztán futball célokkal indokolva tovább akar lépni, és veszélyben látja a sok távozó miatt a madridi projektet. Megkapta volna ugyanazt a szerződést, mint a City-nél, de ezzel sem lehetett maradásra bírni. Úgy érzi, csak olyan csapatokban teljesítheti ki a benne rejlő lehetőséget, mint az angol vagy a német bajnok, akik vezetnek a Paris Saint-Germain és a Manchester United előtt a megszerzéséért vívott harcban

Rodri az Atlético Madridnál kezdte karrierjét, mielőtt a Villarrealhoz igazolt volna. Az egyik legjobb spanyol középpályássá küzdötte magát, mielőtt tavaly nyáron visszatért volna a Matracosokhoz, és tovább fejlődött az idényben. Sergio Busquets hosszú távú pótlásaként kezelik már a válogatottnál és az lehet Fernandinho helyén is Pep Guardiola irányítása alatt.

Fotó forrása: Alex Caparros/Getty Images