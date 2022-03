Gareth Bale egy rövid távú szerződést írhat alá új klubjával, mielőtt a közelgő világbajnokság után bejelenti a visszavonulását, természetesen ehhez az is kell, hogy Wales biztosítsa helyét a nagyok között.

Bale szerződése a szezon végén lejár a Real Madridnál, aki így ingyen csatlakozhat bármelyik klubhoz. Várhatóan elhagyja Spanyolországot, és nyáron új klub után néz, hogy megőrizze erőnlétét a világbajnokságra.

Ha Wales kijut a vb-re, Bale egy rövid távú szerződést köthet a Cardiff Cityvel, akik nagyon örülnének a Real Madrid sztár érkezésének. De ez a kontraktus mindössze hat hónapra szólhat. Ha azonban Wales nem jut ki a vb-re, a 32 éves támadó már a nyáron bejelentheti a visszavonulását. Európában még egy pótselejtezős párharc van hátra, azt júniusban rendezik, mert a skót-ukrán meccset az ukrajnai háborús helyzet miatt elhalasztották, s ennek a párharcnak a győztese majd Walesszel játszik a vb-szereplésért.

