Az elmúlt mérkőzéseken volt ideje megszoknia Gareth Bale-nek, hogy a Real Madrid közönsége kifütyüli.

A walesi támadó úgy gondolja, a negatív kritikákat azért tudja jól kezelni, mert idősödött és érettebb lett.



„Azt hiszem amikor először kifütyültek, akkor nagyon meglepődtem. Nem igazán tudtam, hogy is kezeljem a szituációt. De ahogy idősödtem, még egyszer vagy kétszer előfordult hasonló helyzet és sikerült megtanulnom kezelni a dolgot” – mondta Bale.



A legutóbbi spanyol bajnokin a becserélése előtt is füttykoncert fogadta, amit nemes egyszerűséggel egy vállfelhúzással fogadott.



„Most csak felvontam a vállamat. A Real Madrid közönsége az egyik legkritikusabb, de ennek ellenére a legfantasztikusabb is.”



Végül arról beszélt, hogy mi lehet a recept, hogy tapsot kapjon majd a Bernabéuban.



„Továbbra is keményen kell dolgoznom, és meg kell mutatnom a rajongóknak, hogy mire is vagyok képes. Ezt követően elhalkul majd a füttyszó.”



Forrás: AS.com



Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images