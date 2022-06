Angel Torres, a Getafe elnöke elárulta, hogy Gareth Bale ügynöke felkereste őt, és felajánlotta a walesit a klubnak.



Gareth Bale a nyáron távozik jelenlegi együttesétől a Real Madridtól. A játékos állítása szerint már számos ajánlata van. Most azonban egy újabb klub is feltűnt a lehetséges opciók közt. A Getafe elnöke a klub egyik hivatalos rendezvényén arról beszélt, nemrég megkereste a játékos képviselője.



"Alig 45 perce beszéltem Gareth Bale ügynökével" - árulta el Torres.



„Felajánlották nekünk. Meg kell vizsgálnunk (a lehetőséget) az edzői stábbal és a Getafe igazgatótanácsával” – tette hozzá.



A pletykákat tovább erősíti, hogy a Getafe elnökét tegnap látták a Real Madrid edzőkomplexumában. Torres állítólag Mariano Diazt és Luka Jovicsot is kiszemelte, valamint megtekintett néhány játékost a „Királyi Gárda” második csapatából a Castillából is.



"Szokásom, hogy felkeresem a Real Madridot és az Atlético Madridot, hátha látok valamit. Nézek, hallgatok, és 20 nap múlva visszatérek. Sok név felmerült a Real Madridnál. Nincs semmi konkrét. Mindegyik jó. És a Castillában is van néhány érdekes (játékos)” – mondta a látogatásáról az elnök.



Ami Balet illeti, a játékos kijelentette, hogy az év végén sorra kerülő világbajnokságig szeretne Madridban maradni. A mindössze néhány kilométerre található város így jó opció lehet számára, akinek így nem kellene egy grandiózus költözést is lebonyolítania.

Bár Torres szavai igaznak tűnnek, Bale ügynöke mindent tagad. Az átigazolási szakértő, Fabrizio Romano szerint Bale ügynöke, Joshua Barnett nevetett a felvetésen és azt mondta, még a Getafe elnökének számát sem tudja.

Excl: Gareth Bale’s agent Joshua Barnett has laughed off the rumours on Getafe move. “I don’t even have the president of Getafe’s number…”, told me. #Bale pic.twitter.com/QKoPKtocXX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022

Borítókép: Joe Prior/Visionhaus a Getty Images