Rövid, ám annál szomorúbb hírrel jelentkezett a Real Madrid, mely hivatalos oldalán tudatta, Thibaut Courtois bal lábában elszakadt a keresztszalag és következő napokban műtéten esik át.

A sérülés azért is érheti hideg zuhanyként a madridi szimpatizánsokat, mert a belga kapus az elmúlt években nem csak fantasztikus formában védett és a világ egyik legjobb kapusává vált, hanem, mert nem is igazán akadt olyan személy, akit konkurenciaként a nyakára hoztak volna. A 31 éves klasszis mögött tartalékként az ukrán Andriy Lunin kapott olykor lehetőséget, ám meglepő lenne, ha vele vágnának neki a megmérettetéseknek.

