A Financial Fair Play be nem tartása miatt az UEFA 20 csapat ellen kezdeményezett vizsgálatot, ezekre a klubokra pedig komoly szankciók várhatnak.

A Marca számolt be róla, hogy a szervezet olyan klubokat vett ellenőrzés alá, mint a PSG, a Marseille, a Juventus, az Inter, a Roma és a Barcelona. Az említett klubokat a 2020-21-es szezon gazdasági tevékenységei miatt vizsgálják.

A Juventus és a Barcelona ellen teljes jogi eljárást indítottak, ez pedig annak köszönhető, hogy a Real Madriddal karöltve támogatói voltak az Európai Szuperligának, ami egy nyílt bojkott volt az UEFA ellen.



Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images

A The Times arról számolt be, hogy a PSG és a Marseille esetében gazdasági jellegű szankciók várhatók. Ezzel szemben azonban a fentebb említett csapatok akár szigorúbb büntetést is kaphatnak, ami a nemzetközi kupákból való kizárástól az átigazolások megtagadásáig terjedhet.

Az UEFA célként tűzte ki, hogy teljesen átformálja az FFP szabályokat és azzal kapcsolatos ellenőrzési rendszert. Az új rendszer értelmében az átigazolások, a fizetések és az ügynöki díjak mértéke a klub bevételével arányosan kerül meghatározásra.

A Marca információi szerint 2023-tól a klubok a bevételük 90%-át költhetik a fent említett költségtípusokra, ez a szám pedig 2024-re 80%, 2025-tól pedig állandó jelleggel 70% lesz.

