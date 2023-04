Az Osasuna bizonyította, hogy a nehéz pillanatokban is ott áll Darko Brasanac mögött.



Az Osasuna szerb játékosa, Darko Brasanac sérülés szenvedett a klub Elche elleni meccsének első félidejében. A mérkőzés utáni napokban az orvosi vizsgálatok igazolták, hogy a labdarúgónak megsérült a meniszkusza és a keresztszalagja is elszakadt, így több hónapos kihagyás vár rá. Ez egyben azt is jelenti, hogy Brasanac ebben a szezonban már nem léphet pályára, és nem segítheti csapatát a spanyol Király-kupa döntőjében sem.



Mivel a játékos a jelenlegi állapota miatt a játékos valószínűleg nem talált volna magának új klubot a nyáron, az Osasuna úgy döntött, szerződéshosszabbítást ajánl a szerbnek, aki így jövőre is a klub színeiben játszhat majd.



Ez egy fantasztikus gesztus az Osasunától, ami hatalmast támogatást nyújt Brasanacnak ebben a hihetetlenül nehéz időszakban.

Borítókép: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images