A Barcelona új csatára, Martin Braithwaite tegnap sokkolta a közönséget, miután megzavarodottan és kétségbeesve próbálkozott trükköket bemutatni, amik végül nem igazán sikerültek.

A dán támadó 16 millió fontért cserébe távozott a Leganésből, akit már hivatalosan is bemutattak a Nou Campban. Mondhatni a stadion üres volt a 28 éves játékos bemutatásán, azt viszont így sem tudta megmutatni eddig, hogy miért is igazolta le őt a katalán klub.



A dán játékos először megpróbálta a fején tartani a labdát, majd egy esernyős cselt szeretett volna bemutatni, ezek közül egyik sem jött be igazán. Braithwaite karrierjének kezdet a Barcelonában tehát eddig nem túl fényes, és ezen a sajtótájékoztató sem segített. Úgy tűnt ugyanis, hogy a spanyol sajtó egyáltalán nem kíváncsi rá, a kérdéseket inkább a klub elnökéhez, Josep Bartomeu-hoz szegezték.

Bartomeu nyolc kérdést kapott, ezzel szemben Braithwaite mindössze kettőt.

Braithwaite showing off his skills that made him such a huge sucess at Middlesbrough https://t.co/C4bgZeseST