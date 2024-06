Ahol aztán a média rendelkezésére állva beszélt a Barcelonánál történő esetleges újbóli szerepvállalásáról.



"Az az ajtó bezárult, méghozzá teljesen.” – válaszolt arra a kérdésre, hogy tárva avagy csukva van a Barca-ajtó számára, ha esetleg elhagyja 2025 nyarán a Manchester City-t.

Pep Guardiola:



¿Está la puerta cerrada a entrenar al Barça en el futuro?



Guardiolát arról is megkérdezték, mit szólt Xavi leváltásához?



"Egy bizonyos, nem az én hibám volt, akármi is történt, nem rajtam múlt. 14 éve távoztam a Barcelonától, úgyhogy nem látok igazán bele a klub belső dolgaiba.”



Guardiola azt is világossá tette, hogy Bernardo Silva kapcsán hivatalos megkeresést nem kapott a Man City.



„Minket senki nem hívott Bernardo ügyében. Ezt a kérdést a Barcelona vezetőinek kellene feltenni, mert bár évek óta udvarolnak a játékosunknak, hivatalosan sosem kerestek ezügyben. Bernardo alapember nálunk, játékosként és emberként egyaránt igazi kincs. Persze mindig van az a pénz, amiért valaki eladó, de ha nincs hivatalos megkeresés, nincs miről beszélni sem.”



Ahogy olvashatjuk is a sorokból – meg kicsit azok között-mögött -, igazándiból Guardiola és a Barca viszonya kellően elmérgesedettnek tűnik ahhoz, hogy valóban kulcsra zárt ajtókról beszéljünk.



