A legújabb hírek szerint az Atlético Madrid azon dolgozik, hogy megszerezze Cristiano Ronaldót.



Az ötszörös aranylabdás az előző szezonban tért vissza a Manchester Unitedhez, ahol 38 meccsen 24 gólt szerzett, mégsem lehetett elégedett. A csapat a gyenge teljesítménye miatt a 2022/23-as szezonban nem szerepelhet a Bajnokok Ligájába. Mivel Ronaldo mindenképp szeretne részt venni a legrangosabb európai kupasorozatban, arra kérte a Manchester Unitedet, hogy megfelelő ajánlat esetén engedje el őt.



A portugált ezt követően a Chelsea-vel és a Bayern Münchennel is szóba hozták, ám mindkét klub visszautasította a lehetőséget.



A The Times most arról számolt be, hogy az Atlético Madrid fontolóra veszi az ötszörös aranylabdás szerződtetését. A jelentés szerint a megállapodás létrejöttének érdekében a spanyol klub megpróbálja eladni Antoine Griezmannt. A jelentés továbbá kijelenti, hogy Ronaldo nyitott a Madridba való visszatérés ötletére, ahol kilenc szezont töltött az Atleticó városi riválisánál, a Real Madridnál.



Bár a távozásra való szándék megvan Ronaldóban, a hatalmas bérének (heti 385 000 font) kifizetése sok klubnak problémát okozna.

Borítókép: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images