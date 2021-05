Az Atlético Madrid nyerte meg a spanyol labdarúgó-bajnokságot, amelynek utolsó fordulójában szombaton hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte vendéglátóját, a Real Valladolidot; a rivális és tavalyi győztes Real Madrid eközben hazai pályán 2-1-es sikert aratott a Villarreal felett.

Vendégszöglet után az élvonalbeli tagságának megőrzéséért küzdő Valladolid a 18. percben villámgyors kontrából szerzett vezetést a záró kört éllovasként kétpontos előnyből váró Atlético ellen, eközben a fővárosban a Real is hátrányba került, a szünetre így mindkét bajnokaspiráns hátrányban vonulhatott.



A fordulás után az Atlético egalizált, miközben a Real Madrid percekkel korábban les miatt meg nem adott találatig jutott hazai pályán. Sőt, 25 perccel a lefújás előtt Luis Suárez élt a ziccerével, ezzel a vezetést is megszerezte az Atléticónak. A Real Madrid hajrábeli egyenlítése és fordítása így már nem jelentett változást a bajnoki címért folytatott harcban: az Atlético történetének 11. elsőségét gyűjtötte be, és hét esztendő után ünnepelhet ismét.



A Barcelona az Eibarban begyűjtött három ponttal biztossá tette harmadik helyét.

Ami a kiesőket illeti, a sereghajtó Eibar sorsa már az előző fordulóban megpecsételődött, rajta kívül a Valladolid, valamint a Valenciával döntetlent játszo Huesca búcsúzik a La Ligától. Az Elche az Athletic Bilbao legyőzésével meghosszabbította élvonalbeli tagságát.

La Liga, 38. (utolsó) forduló:

Celta Vigo-Real Betis 2-3 (1-0)

Eibar-FC Barcelona 0-1 (0-0)

Elche-Athletic Bilbao 2-0 (1-0)

Huesca-Valencia 0-0

Osasuna-Real Sociedad 0-1 (0-0)

Real Madrid-Villarreal 2-1 (0-1)

Real Valladolid-Atletico Madrid 1-2 (1-0)



pénteken játszották:

Levante-Cádiz 2-2 (1-2)



vasárnap játsszák:

Granada-Getafe 18.30

Sevilla-Alavés 21.00

A tabella:

1. Atlético Madrid 38 67-25 86 pont - Bajnokok Ligája csoportkör

2. Real Madrid 38 67-28 84 - Bajnokok Ligája csoportkör

3. FC Barcelona 38 85-38 79 - Bajnokok Ligája csoportkör

4. Sevilla 37 52-33 74 - Bajnokok Ligája csoportkör

5. Real Sociedad 38 59-38 62 - Európa-liga csoportkör

6. Real Betis 38 50-50 61 - Európa-liga csoportkör

7. Villarreal 38 60-44 58 - Konferencia Liga-selejtező

8. Celta Vigo 38 55-57 53

9. Athletic Bilbao 38 46-42 46

10. Granada 37 47-65 45

11. Osasuna 38 37-48 44

12. Cadiz 38 36-58 44

13. Valencia 38 50-53 43

14. UD Levante 38 46-57 41

15. Alavés 37 36-56 38

16. Getafe 37 28-43 37

17. Elche 38 34-55 36

18. Huesca 38 34-53 34 - kiesett

19. Real Valladolid 38 34-57 31 - kiesett

20. Eibar 38 29-52 30 - kiesett

Borítókép: Angel Martinez/Getty Images