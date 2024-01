Az Atletico Madrid remek formában kezdte az idei szezont, emiatt sokan azt hitték, hogy akár a bajnoki címért is harcba szállhatnak.

Mostanra azonban már hét pont a hátránya a városi rivális Real Madriddal, és az év meglepetés csapatával a Gironával szemben. Az Atletico mintha kissé megtorpant volna, de ha hinni lehet a múltnak, akkor Diego Simeone együttese egy sikeres szezon előtt állhat.

Ahogy arra a Marca is rámutatott, Diego Simeone még soha nem volt olyan helyzetben, hogy zsinórban három szezonban ne tudott volna trófeát nyerni. Utolsó sikerük a 2021-es spanyol bajnoki cím volt.

Simeone statisztikája azt sugallja, hogy még az idei szezon vége előtt továbbra is négy lehetőségük van arra, hogy trófeát szerezzenek.

Diego Simeone: “My dream in 2024? To be competitive.” pic.twitter.com/79Ak4pxb2k