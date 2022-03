A 28 éves Paulo Dybala ezen a nyáron távozik a Juventustól. A játékos lehetséges jövőbeli klubjai közt ott szerepel az Atlético Madrid. Most a spanyol klub elnöke, Enrique Cerezo szólalt meg a pletykákkal kapcsolatban.



A Juventus nemrég bejelentette, hogy nem hosszabbít Paulo Dybalával, így a szezont követően távozik a csapatkapitány.

Az argentin csatárt azóta szóba hozták az Interrel, az AC Milannal, a PSG-vel és a Barcelonával is, de állítólag az Atlético Madrid is képbe került. A spanyol klub elnöke, Enrique Cerezo most megszólalt a játékosról.



„Dybala fantasztikus játékos, de jelenleg a Juventus játékosa – mondta az Atlético elnöke a Marca szerint.



„Lehet, hogy érdekel minket, de lehet, hogy nem. Meglátjuk. Hosszú az út augusztusig” – tette hozzá.



A csatár 283 mérkőzésen 113 gólt szerzett a Juventus színeiben.



