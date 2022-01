A címvédő Athletic Bilbao hátrányból 2-1-re legyőzte a bajnoki aranyérmes Atlético Madridot csütörtökön a Rijádban zajló spanyol szuperkupa második elődöntőjében, és így a vasárnapi döntőben találkozhat majd a Real Madriddal.

A küzdelmes, kevés helyzetet hozó első félidőt követően a 62. percben szerzett vezetést az Atlético, bal oldali szöglet után Joao Félix a kapufára fejelt, az onnan visszapattanó labda a vetődő Unai Simon hátáról perdült a gólvonalon túlra. Válaszként két perccel később a bilbaói Inigo Martínez négy méterről leadott fejesét óriási bravúrral hárította a gólvonalon Jan Oblak. A madridiak szlovén kapusa további bravúrokat is bemutatott ugyan, a 77. percben azonban Yeray Álvarez szöglet utáni fejesével szemben már tehetetlen volt, miként négy perccel később Nico Williams is betalált a kapujába egy szöglet utáni lecsorgóból. Az Atlético Madrid a hajrában nem tudott nagy hajrát kivágni, az uruguayi José María Giménez kiállítása miatt - fejbe talpalta a menteni igyekvő Inigo Martínezt - pedig tíz emberrel fejezte be a találkozót.

A finálét 18 órától rendezik meg, szintén Rijádban. A Real Madrid szerdán hosszabbítás után 3-2-re kerekedett az FC Barcelona fölé.

Spanyol szuperkupa, 2. elődöntő:

Athletic Bilbao-Atlético Madrid 2-1 (0-0)

