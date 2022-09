Marco Asensio reagált a Barcelonával kapcsolatos pletykákra.



Marco Asensio mindössze 47 percet játszott a Real Madridban ebben a szezonban, de ez nem akadályozta meg, hogy neve a címlapokra kerüljön. Korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy dühösen reagált arra, hogy a Real Mallorca ellen a kispadon maradt, legutóbb pedig a Barcelonával kapcsolatos pletykák miatt került reflektorfénybe. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a játékossal kapcsolatban több lap is lehozta, hogy a téli átigazolási időszakban a nagy rivális Barcelonához igazolhat. Asensio most reagált a pletykákra, válaszával azonban egyáltalán nem sikerült lehűtenie a kedélyeket.



„Sok üzenetet kaptam a barátaimtól. Nem gondolkodtam ezen, és nem is gondolkodtam rajta, nem tudok választ adni. Meglátjuk, mi lesz, a futball világában sosem lehet tudni. Nem tudom, mi lesz” – mondta a Mundo Deportivonak.



Asensio esetében valószínűleg nagy kérdés lesz majd a játékidő, amelyből most nem jut túl sok neki. Ugyanakkor a katalánokkal való alku nem biztos, hogy megoldaná a problémáját, hiszen ott jelenleg olyan játékosok küzdenek az állandó szereplésért, mint Ansu Fati, Memphis Depay és Ferran Torres.

Borítókép: Angel Martinez/Getty Images