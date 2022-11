A Todofichajes szerint anyagi gondokkal küzd az Atlético Madrid, ezért hajlandóak lennének megválni uruguayi védőjüktől, José Maria Gimeneztől.

A klub áron alul, már 40 millió euróért hajlandó lenne eladni játékosát.

Gimenez 2013-ban érkezett a madridiakhoz, azóta pedig kulcsjátékossá nőtte ki magát, a 27 éves védő 262 meccset játszott már a spanyol óriásnál.

Több nagy klub érdeklődéséről is hallani a játékos iránt, ezek közül a Manchester City-pletykáknak lehet a legtöbb valóságtartalma. Rajtuk kívül a Roma és a Juventus is a kérők közt lehet.

