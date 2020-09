Ansu Fati, a Barcelona támadója második alkalommal szerepelt a spanyol válogatottban.

A 17 éves tehetség nagyszerű játékot produkált az ukránok elleni Nemzetek Ligája találkozón.

Gólja mellett azzal is kitűnt, hogy büntetőt harcolt ki csapatának, amit Ramos értékesített is, majd több alkalommal is megverte védőjét az egy az egy elleni játékok során.

Nagy áttörés lehet a fiatal játékos életében, hogy a nemzeti csapatban is sikeres játékkal rukkolt elő.

Itt nézheti meg Fati fantasztikus megoldásait a 4-0-s spanyol győzelmet hozó mérkőzésről.

Ansu Fati vs. Ukraine



17 years old.pic.twitter.com/1jMcGDzaxr — ً (@LSComps) September 6, 2020

Borítókép: Diego Souto/Quality Sport Images/Getty Images