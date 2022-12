Ansu Fati jelenleg a spanyol válogatottal a világbajnokságon szerepel, azonban ez nem akadályozta meg, hogy klubjával, az FC Barcelonával kapcsolatban is kifejezze érzéseit.

Hosszú sérüléséből felépülve a támadó nem tudta visszanyerni szerepkörét a klubon belül, ez pedig azzal jár, hogy a vb-n is erősen korlátozottan használja őt Enrique.

Jelenleg klubjában Raphinha és Ousmane Dembélé is előnyt élvez vele szemben a kiválasztásnál, ez pedig érthető módon frusztrálja a fiatal játékost.

„Nem fogok hazudni, valóban több játékidőre számítottam idén.” – mondta el a Mundo Deportivonak.

„Játszani szeretnék, de megértem, hogy Xavi az, aki a döntéseket meghozza. Minden nap a legjobbamat akarom nyújtani, hogy meg tudjam fordítani ezt a helyzetet!”

