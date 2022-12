Ansu Fatinak esélye lett volna a Real Madridhoz kerülni, ám volt valami, ami miatt végül a Barcelona mellett tette le a voksát.



Ansu Fati Bissau-Guineában látta meg a napvilágot ám apja kitartásának köszönhetően Sevillába utazhatott, ahonnan a világ egyik legjobb klubjának akadémiájához igazolt.



„2009-ben a két bátyámmal, a nővéremmel és az édesanyámmal ültem először repülőn, amikor Spanyolországba utaztunk” – mondta Fati az első útjáról a L'Equipe-nek adott interjújában.



„Nem ismertem az apámat. Láttam róla néhány képet, és időnként beszéltünk telefonon, de ez minden. Amikor azonban először találkoztunk a sevillai repülőtéren, a karjaiba rohantam. Már nagyon fiatalon egyedül indult el Európába, hogy pénzt keressen. Azt akarta, hogy jobb életünk legyen.”



„Elmehetett volna és megfeledkezhetett volna rólunk, ahogy mások teszik, de keményen dolgozott, hogy idehozzon minket. Mindig is nagyra fogom tartani azt az áldozatot, amelyet édesapám hozott értünk. Neki köszönhetem, hogy ma itt vagyok.”



"Profi labdarúgó volt Bissau-Guineában, és időnként Portugáliába utazott versenyekre. Mindig azt mondja a bátyámnak, Braimának és nekem, hogy a tehetségünk tőle származik, de nem hiszünk neki, mert nincsenek fotók azokról a meccsekről, amelyeken játszott!" – tette hozzá, majd azt is elárulta, miért döntött a Barcelona mellett annak ellenére, hogy a Real Madrid is harcba szállt érte.



„Akkoriban a Real Madrid nem rendelkezett lakóhellyel fiatal játékosai számára, és ezért döntöttünk úgy, hogy a Barcelona a legjobb megoldás.”



„Emlékszem, ahogy mentünk a La Masia épületéhez, és minél közelebb értünk, annál idegesebb lettem.”



„Először nem voltam benne biztos, hogy ide akarok jönni, de egy hét után már nem akartam elmenni!”



„Marc Serra, az első edzőm, gyorsan megértette velem, milyen is az a klub, amelyhez csatlakoztam, és hogy a meccseken tisztelnem kell az ellenfeleimet. Arra is biztatott, hogy szerezzek több gólt” – mesélte a kezdeti idősszakról, majd azt is kifejtette, mit érzett, amikor először került be a Barcelona első számú csapatába.



„Azt hittem, hogy csak egy edzésre hívnak a csapathoz, de másnap is visszahívtak.”



„Három edzés után, amikor haza akartam menni, Carlos Naval azt mondta, hogy várjak, mert hamarosan kihirdetik a Real Betis elleni keretet. Nem számítottam rá, hogy benne leszek, de aztán megjelent a nevem, és könnyeimmel küszködve elszaladtam, hogy felhívjam apámat” – részletezte

Borítókép: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images