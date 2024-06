Ansu Fati öt évvel ezelőtt robbant be a labdarúgás világába. Akkor olyan üdvöskének tartották, mint most Lamine Yamalt a Barcelonánál, volt, hogy 1 milliárd eurós kivásárlási árról beszéltek. Azonban a még mindig csak 21 éves játékos eddigi pályafutását nagyban megnehezítették a sérülések. A mögöttünk hagyott idényt a Brightonnál töltötte kölcsönben, melyben csupán 19 bajnokin lépett pályára, 2 gólt jegyzett és kicsivel több mint 1,000 játékperc jutott neki.

Ansu Fati: "People think I'm injured but I'm fine, I am 100% ready for Barça next season".



"I spend a long time in the gym, I'm doing my best to be in excellent shape. I want to succeed at Barcelona", told @mundodeportivo. pic.twitter.com/TX98L36d6I