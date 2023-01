Spanyol sajtóinformációk szerint a Barcelona eladhatja Raphinhát.



A brazil válogatott játékos 2022 nyarán a Leeds Unitedből igazolt a katalánokhoz. A 26 éves játékos jól kezdett a spanyol bajnokságban, ám nem sikerült megtartania jó formáját. Az elmúlt napokban több lap is arról cikkezett, hogy jelenlegi csapata megválna a labdarúgótól, aki így visszatérhetne a Premier League-be.



Az AS arról írt, hogy a katalánoknál Raphinha és Ousmane Dembélé is a jobb oldalon szeretne játszani, ezért a Barcelona úgy dönthet, hogy eladja egyiküket.



A Todofichajes eközben arról cikkezett, hogy Raphinha nem fér bele Xavi terveibe, és ezért távozhat. Az információk szerint a játékos iránt két angol nagyklub, a Chelsea és a Manchester City.



Utóbbi javára szólhat, hogy a náluk tartózkodó Bernardo Silvát, vagy Joao Cancelót is bevonhatja az üzletbe, akiket a Barcelona már régóta szeretne megszerezni.

Borítókép: Eric Alonso/Getty Images