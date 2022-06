Angel Torres, a Getafe elnöke elárulta, hogy Gareth Bale ügynöke felkereste őt, és felajánlotta a walesit a klubnak.



Gareth Bale a nyáron távozik jelenlegi együttesétől a Real Madridtól. A játékos állítása szerint már számos ajánlata van. Most azonban egy újabb klub is feltűnt a lehetséges opciók közt. A Getafe elnöke a klub egyik hivatalos rendezvényén arról beszélt, nemrég megkereste a játékos képviselője.



"Alig 45 perce beszéltem Gareth Bale ügynökével" - árulta el Torres.



„Felajánlották nekünk. Meg kell vizsgálnunk (a lehetőséget) az edzői stábbal és a Getafe igazgatótanácsával” – tette hozzá.



A pletykákat tovább erősíti, hogy a Getafe elnökét tegnap látták a Real Madrid edzőkomplexumában. Torres állítólag Mariano Diazt és Luka Jovicsot is kiszemelte, valamint megtekintett néhány játékost a „Királyi Gárda” második csapatából a Castillából is.



"Szokásom, hogy felkeresem a Real Madridot és az Atlético Madridot, hátha látok valamit. Nézek, hallgatok, és 20 nap múlva visszatérek. Sok név felmerült a Real Madridnál. Nincs semmi konkrét. Mindegyik jó. És a Castillában is van néhány érdekes (játékos)” – mondta a látogatásáról az elnök.



Ami Balet illeti, a játékos kijelentette, hogy az év végén sorra kerülő világbajnokságig szeretne Madridban maradni. A mindössze néhány kilométerre található város így jó opció lehet számára, akinek így nem kellene egy grandiózus költözést is lebonyolítania.

Borítókép: Joe Prior/Visionhaus a Getty Images