A Brazil Labdarúgó Szövetség elnöke szerdán hivatalosan is megerősítette, hogy Carlo Ancelotti lesz a válogatott új szövetségi kapitánya, miután lejár a jelenlegi 2024-ig tartó szerződése a Real Madridnál.



A Real Madridnak viszont ez a döntés komoly fejtörést okoz, még akkor is, ha számítottak Ancelotti mester távozására.

A királyi gárdának egy éve van, hogy megfelelő utódot találjanak a helyére, a Goal.com-nak pedig már van is pár neve, akik válthatják őt.

Julian Nagelsmann neve többször felmerült már Madridban, legutóbb közvetlenül a Bayerntől való viharos távozását követően. Ő az egyik leginnovatívabb fiatal edző, aki hosszú távra megoldást jelenthetne.

Antonio Conte nevét is hallani, aki 2018-ban már majdnem ki lett nevezve. Akkoriban Ramos vétózta meg az ügyletet, mondván, hogy a tiszteletet ki kell érdemelni, ők pedig nem tisztelik Contét. Azóta sok minden változott, azonban az olasz megmaradt egy csapongó, forrófejű edzőnek.

Mourinho? Miért is ne? A portugál anno nagy vihart kavart távozása körül, de tehetségéhez kétség sem férhet. Azóta talán csak még dörzsöltebb lett, amit láthatunk az AS Románál is. Nem biztos, hogy Pérez még egyszer végig akar menni ezen a hullámvasúton, arról nem is beszélve, hogy Mourinho az El Clasicók hangulatát is ellenségesre és gyűlölködőre alakította.

Két korábbi játékos, Alvaro Arbeloa és Xabi Alonso is a listán van. Itt hallani olyan forgatókönyvet is, hogy Alonso asszisztense lenne Arbeloa, de akár utóbbi is lehet vezetőedző. Mindketten újoncnak számítanak, de főleg Alonso az, aki a Leverkusennél tett már le az asztalra egyet s mást.

Szóba került Raúl neve is. A klublegendának nincs tapasztalata felnőtt csapattal, de ez a szurkolókat biztosan nem érdekelné. Ez egy különleges együttműködés lehetne, azonban rejt is kockázatot bőven. A jó oldala, hogy valószínűleg az egyik legolcsóbb opció lenne.

Természetesen felmerült a még mindig klub nélküli Zinedine Zidane is, ám egyre kevesebb esélyt látnak arra a szurkolók, hogy a franciát el lehetne csábítani egy harmadik regnálásra.

Fotók: Getty Images