Arda Gülernek még van min dolgoznia, hogy rendszeres játéklehetőséget kapjon a Real Madridban.

A török válogatott játékos nehéz kezdésen van túl a spanyol fővárosban, de Carlo Ancelotti irányítása alatt a hétvégén végre bemutatkozhatott a klub színeiben.

A Real Madrid 3-1-es győzelemmel kezdték meg a Copa del Rey címvédést az Arandina otthonában, és Güler kezdőként léphetett pályára a negyedosztályú csapat ellen.

A korábbi Fenerbahce szélső a közösségi médiában posztolt, hogy megköszönje a szurkolók támogatását a késleltetett debütálása után.

I'm very happy to have worn this legendary jersey and won my first match. The first of many beautiful days… VAMOS! pic.twitter.com/fnKLZ2cXHe