„Luka Modric tökéletes volt ma este, a legjobb a labdával. Ő irányította az egész meccset, nagyon jó volt" - mondta Carlo Ancelotti, miután a Real Madrid 2-0-ra legyőzte a Getafét.

Joselu kétszer is betalált a mérkőzésen, ezzel is hozzásegítve a Madridot a győzelemhez, de Modric valóban a mezőny legjobbja volt a középpályán.

Tény, hogy a Real Madrid középpályásai mindannyian remekül teljesítettek ezen az estén, és Bellingham is stabil teljesítményt nyújtott az eltiltásából való visszatérése után.

Modric azonban nem szerepelt a Real Madrid legutóbbi, Las Palmas elleni mérkőzésén, és a frissessége sokat elmondott az összteljesítményéről.

A Real Madrid most az Atletico Madrid elleni vasárnapi derbire készül. A városi rivális továbbra is az egyetlen együttes, amelyik ebben a szezonban legyőzte a Real Madridot, méghozzá már két alkalommal is.

Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images