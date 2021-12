Carlo Ancelotti vezetőedző szerint senkit nem szabad hibáztatni, amiért csapata, a listavezető Real Madrid vasárnap este csupán gól nélküli döntetlent játszott házigazdaként a kiesőhelyen álló Cádiz ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában.

"Vannak olyan esetek, amikor nem érdemled meg, mégis győzöl, máskor pedig megérdemelnéd, mégsem nyersz. Olyan felállással játszottak ellenünk, ami mindig kihívás elé állítana minket, most is ez történt" - nyilatkozta a fővárosiak olasz mestere.



A százalékos labdabirtoklás 82-18, a kapura lövések száma 36-4, a kaput eltaláló lövések száma pedig 9-0 volt a Real javára, mégsem sikerült a hálóba találnia. A Cádiz remek védekezését a 14 blokkolt lövés is bizonyítja.

Ancelotti szerint az első félidőben hiányzott a kellő intenzitás, ezért nem sikerült megfelelően feltörniük a vendégek védelmét. A második felvonásban sok lehetőséget alakítottak ki, de a gólszerzés elmaradt.



"Nem tudom, mit tehettünk volna még. Az utolsó métereken lehetett volna jobb a játékunk minősége, de ennél többet nem fogok kérni a csapatomtól. Mindent megpróbáltunk, de semmi nem működött, és ezért nem hibáztatok senkit" - mondta a szakvezető.



A Chelsea-től 2019 nyarán igazolt, de azóta gyakran sérüléssel küzdő Eden Hazard szeptember után volt ismét kezdő a Realban. A belga támadójátékosról Ancelotti elmondta, szerinte komoly fegyvere lesz csapatának a szezon második felében.

Bár a Real hét bajnokiból álló győzelmi sorozata megszakadt a Cádiz ellen, tíz forduló óta veretlen a La Ligában és hatpontos előnnyel vezet a tabellán.

