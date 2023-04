Carlo Ancelotti boldogan nyilatkozott azt követően, hogy csapata 4-0-ra legyőzte a Barcelonát és bejutott a spanyol Király-kupa döntőjébe.



A Barcelona egy egygólos előny tudatában fogadhatta otthonában a Real Madridot, a Királyi Gárdát azonban sem a hátrány, sem pedig a Camp Nou közönsége nem tudta megfélemlíteni. Carlo Ancelotti fiai a mesterhármast szerző Karim Benzema vezérletével 4-0-ra győzték le a katalánokat, így végül ők kerültek be az Osasuna elleni döntőbe.



Az MD szerint Carlo Ancelottit lenyűgözte csapata teljesítménye, és úgy gondolta, játékosai kihozták magukból a maximumot.



„Nagyszerű meccset játszottunk, és ez egy megérdemelt eredmény volt. A második félidőben nagyon jól teljesítettünk, nagyon nehéz játékban. Amikor lehetőségünk nyílt rá, veszélyt teremtettünk” – jelentette ki.



„Mindent teljesítettünk, támadásban és védekezésben egyaránt. Vinicius betartotta, gólt szerzett és Benzema is visszatért. Ma ugyanolyan határozott volt, mint mindig” – tette hozzá.



A Királyi Gárda 2014 óta most először került be újra a Király-kupa döntőjébe, melyre május 6-án kerül majd sor.

Borítókép: Eric Alonso/Getty Images