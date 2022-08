„Rüdiger és Tchouameni? Úgy gondolom, ez a két játékos a világ legjobbjai közé tartozik a posztján." – nyilatkozta az edző az UEFA Szuperkupa előtt.

A fent említett játékosokat idén nyáron szerződtette a Real Madrid, Rüdiger szabadügynökként érkezett, a francia fiatalért pedig 100 milliót fizettek a Monacónak.

Kétségtelen, hogy a királyiaknak más posztokon is vannak játékosaik akik a világelithez sorolandók. Thibaut Courtois az egyik legjobb kapus a földön, Karim Benzema pedig a csatárok közt kiemelkedő.

A Real Madrid legközelebb jövő szerdán lép pályára, az UEFA Szuperkupa döntőjében a Frankfurt ellen bizonyíthatnak.

