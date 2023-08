Továbbra is hibátlan a spanyol bajnokság új szezonjában a Real Madrid, a fővárosiak 3-1-re győzték le az Almeria együttesét.

A nyári átigazolási időszak legnagyobb fogása, Jude Bellingham kétszer is betalált, a harmadik találatnál ő adta a gólpasszt. A megfiatalított középpályán egyre kevesebb szerep jut Kroosnak és Modricnak, pedig a két „veterán” nemrég hosszabbította meg lejáró szerződését.

A madridiak trénere, Carlo Ancelotti szerint „úgy játszottak, ahogy mindig is szoktak. Kroos jó volt a labdával, ahogy Luka is, amikor beszállt. Szépen irányította a játékot. Az ő szerepük ebben a szezonban is ugyanaz lesz, mint korábban. Lehet, hogy egy kicsit kevesebb percet játszanak, nem tudom.”

Sajtóhírek szerint a sokszámjegyű szaúdi ajánlatot visszautasító Luka Modricnak ez a szerepkör nem tetszik, nem erre számított, amikor aláírta a következő idény végéig szóló kontraktusát.



Borítókép: Fran Santiago/Getty Images