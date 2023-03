Sajtóhírek szerint Carlo Ancelotti sorsára is kihatással lehet a Real Madrid bajnokságban való gyengébb szereplése.



A Királyi Gárda az előző szezonban duplázni tudott, és a La Liga megnyerése mellett a Bajnokok Ligája trófeáját is bezsebelte. Bár a BL-ben a mostani évadban is jól áll a gárda, a spanyol bajnokságban már nem muzsiká szerepel olyan fényesen. A klub legutóbbi hét meccséből négyen is pontot veszített és már 9 ponttal van lemaradva az éllovas Barcelonától. A csapat Real Betis elleni botlását követően a klub elnöke, Florentino Pérez az öltözőbe ment, hogy beszéljen terveiről Carlo Ancelottival.



Az átigazolási szakértő Fabrizio Romano szerint a vezetőedző jövője nem biztos az egyesületénél. Erről a Caught Offside rovatában beszélt, azzal kapcsolatban, hogy a klub valóban Jude Bellingham megszerzését tartja-e legfontosabb feladatának ezen a nyáron.



„Fontos nyár ez a Real Madrid számára, de ez akkor fog eldőlni, amikor a vezetőedző helyzete tisztázódik. Most 100%-ban az aktuális szezonra koncentrálnak, így működik a Real Madrid” – jelentette ki.

Borítókép: Manuel Reino Berengui/DeFodi Images via Getty Images