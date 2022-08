A 30 éves Casemiro néhány nap alatt a Real Madrid megkerülhetetlen figurájából egy távozófélben lévő játékos lett.

A Manchester United ajánlata derült égből villámcsapásként hatott a madridiakra, az pedig főleg, hogy a brazil középpályás mennyire nyitott a távozásra.

A Marca értesülései szerint az angolok 70 milliót ajánlottak Casemiróért, Carlo Ancelotti mai nyilatkozata pedig megerősíti, hogy ha a játékos akarata úgy kívánja, elfogadják az ajánlatot.

„Beszéltem vele, azt mondta új kihívásokra vágyik.” – kezdte Ancelotti. A Daily Mail szerint a klub megérti a brazil döntését, mivel a játékos végig korrekt és emberséges volt a klubbal.

„A tárgyalások jelenleg is folynak, egyelőre nincs konkrétum, az viszont biztos, hogy Casemiro vágya a távozás.”

A Real Madridnál a hírek szerint a brazil távozása ellenére nincs tervben új középpályás szerződtetése, Ancelotti úgy gondolja, a jelenlegi keret bőven elegendő arra, hogy pótolják.

„Hat középpályásunk van Casemiro nélkül. Kroos, Ceballos, Modric, Camavinga, Tchouameni és Valverde. Ők mind remek játékosok.” – zárta le a találgatásokat az olasz edző.

Fabrizio Romano értesülései szerint a brazil már a csapattársaktól is elköszönt, a távozással kapcsolatos döntése végleges.

Casemiro has communicated also to Real Madrid teammates that he has accepted Man United bid - already saying goodbye to all of them. #RealMadrid



Casemiro and his camp are waiting for clubs to complete the agreement then he will travel to England. No chance for LFC game.