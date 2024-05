"Addig fogok edzősködni, amíg a Real Madridot vezetem" – árulta el Carlo Ancelotti, a Királyi Gárda trénere a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője előtti sajtótájékoztatón. A 64 éves edző második korszakát tölti a spanyol együttes élén, s a bajnokság megnyerése után szombaton a klub történetének 15. BL-trófeáját nyerheti a csapattal.

"Igyekszem mindig és most is a legjobbomat nyújtani, ami azt hiszem különleges, hiszen ezt minden klubnál nem mondhattam el, ahol dolgoztam" - mondta Ancelotti. "Úgy érzem magam, mint egy rajongó. Pont úgy, mint az AC Milannal. Most ez a Madridnál történik meg velem, én is csak egy drukker vagyok, de más pozícióban. Én is szoktam szomorú és boldog is lenni, most pedig ez egy különleges lehetőség, aminek a kapujában állunk, és szeretnénk minél jobb eredménnyel zárni a hetet".

Ancelotti: “My career will end at Real Madrid.” pic.twitter.com/yqQzdePaNx — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 28, 2024

Az olasz szakembernek 2026 nyaráig van szerződése a Real Madridnál. Korábban már szóba hozták a brazil labdarúgó-válogatott vezetésével is, ám inkább maradt a spanyol fővárosban, ahol elmondása alapján majd szeretne visszavonulni az edzősködéstől, ha lejár a kontraktusa. Két korszaka (2013-2015 és 2021-) alatt összesen 12 trófeát nyert a Királyi Gárdával: 2 Bajnokok Ligája, 2 Európai Szuperkupa, 2 La Liga, 2 Spanyol Kupa és 2 Spanyol Szuperkupa.

(Borítókép: Facebook / Real Madrid)