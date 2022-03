Ez továbbra is az egyik legtöbbet emlegetett pillanat az El Clasico történetében. Az a nap, amikor Ronaldinho talpra állította a Bernabeu közönségét.

2005. november 19-én több ezer rajongó tapsolt a Bernabeuban, miközben a tehetetlen Iker Casillas megvonta a vállát, mondván ezzel a brazil zsenivel nem tud mit kezdeni.

Ronaldinho bámulatos megmozdulásait nemcsak az ellenfél szurkolói értékelték. Valójában megállíthatatlan volt azon az éjszakán, úgy kacskaringózott, és úgy szúrt be két védő közé, mint még soha. Az akkor 25 éves Ronaldinho két gólt szerzett és a katalán óriások győzelmet arattak a riválisuk felett. A madridi védelem egyszerűen összeomlott, amikor Ronaldinho megindult feléjük. A brazilé zseni a harmadik hól előtt a szélen két Real Madrid védőt csapott be, majd a kapuba lőtte a labdát. Ez egy emlékezetes pillanat volt minden jelenlévő számára. Egy bajuszos Real Madrid szurkoló ekkor felállt és elkezdett tapsolni, majd meglepő módon elkezdtek hozzá csatlakozni a madridi szurkolók.

Ronaldinho Gaucho masterclass for Barcelona vs Real Madrid in the #ElClasico



Sergio Ramos saw things that day!



Real Madrid fans applauded him pic.twitter.com/9A0JUoKLLT