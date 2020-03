2002. október 6-án lépett először pályára a Santiago Bernabéu Stadionban a Real Madrid játékosaként a világbajnok brazil Ronaldo Luis Nazário de Lima, azaz Ronaldo.





A Real Madrid a 2000-es évek elején az úgynevezett galaktikus korszakát élte. Olyan káprázatos nevek voltak a csapatban, mint Luis Figo, David Beckham, Zinedine Zidane és még sorolhatnánk... Ronaldo az olasz Intertől érkezett, ahol igencsak emlékezetes utolsó mérkőzést produkáltak. Az utolsó bajnokira listavezetőként érkeztek, majd a Lazio otthonában 4-2-re kikaptak úgy, hogy az Inter kétszer is vezetett. Ronaldóék a 90 percet követően a harmadik helyre csúsztak vissza, és a brazil Fenomén könnyek között hagyta el a pályát. (Végül a Juventus lett a bajnok)



Ronaldo egyébként térdsérülései miatt a teljes 2000/01-es idényt kihagyta, és a következő szezonban sem tudott túl sok meccsen pályára lépni. A világbajnokságra viszont már csúcsformába jött. A Japánban és Dél-Koreában megrendezett világeseményen úgy lett nyolc góllal gólkirály és világbajnok, hogy a selejtezők során pályára sem lépett. A döntőben két gólt szerzett, később elnyerte az Aranylabdát is, a Real Madrid pedig megvette 45 millió euróért.



Mi lett volna, ha elkerülik a sérülések... (GettyImages)



Majd jött a bemutatkozás: Rengetegen várták ezt a pillanatot. A Real Madrid játékosaként először a Betis ellen lépett pályára a második félidőben, de hazai pályán 2002. október 6-án kapta meg először a lehetőséget Vicente del Bosque vezetőedzőtől. A Deportivo Alavés ellen a 63. percben Guti helyére érkezett. Mindenki az ő mozgását figyelte, majd 59 másodperc elteltével tátott szájjal nézték az emberek, hogy máris gólt szerzett, később pedig még egyet. A végeredmény végül 5-2 lett. Ronaldo 23 bajnoki góllal és bajnoki címmel zárta az idényt.

Sok támadó hajlamos volt visszahúzódni a középpályára, ezzel alárendelni magát a csapat számára és ezzel elhanyagolva a gólszerzést. Volt viszont olyan is, aki mindenzt vigyorgó csomagban szolgáltatta a közönségnek.