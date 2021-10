A Barcelona vészesen közel áll ahhoz, hogy megszabaduljon jelenlegi vezetőedzőjétől, Ronald Koemantól. A spanyol klub mindeközben már az utódját keresi, és Jürgen Klopp neve is szóba került.

Koeman várhatóan nem sokáig lesz már a Barcelona vezetőedzője. Borzasztóan kezdték a szezont, amely magában foglalja a Bajnokok Ligája megaláztatást is, hiszen az utolsó öt meccsen mindössze egyszer nyertek. A Barcelona vezetősége éjjelbe nyúló tanácskozásán végül úgy döntött, hogy Koeman marad az edző, de ez csak rövidtávú megoldás. A végleges döntés még nem született meg. Sok minden függ a hétvégi Atletico Madrid elleni mérkőzés eredményétől is.

A nemzetközi sajtó sorra dobja be a neveket, akik megmenthetnék a Barcelonát. A lehetséges jelöltek Koeman helyére valószínűségi sorrendben:

Jürgen Klopp - esély: 0/10

Antonio Conte - esély 1/10

Marcelo Gallardo - esély 2/10

Domenec Torrent - esély 3/10

Sergi Barjuan - esély 4/10

Erik ten Hag - esély 4/10

Giovanni van Bronckhorst - esély 6/10

Andrea Pirlo - esély 6,5/10

Roberto Martinez - esély 7/10

Xavi Hernandez - esély 8,5/10

A sajtó sorra vette a legnagyobb illetve a legesélyesebb neveket, de mindez korántsem jelenti, hogy a felröppenő névsor bármely tagja azonos eséllyel indul a posztért. Számításaink szerint Xavinak van a legnagyobb esélye, hogy edzőként felvirágoztassa a hullámvölgyben vergődő patinás klubot. Minderre a szerződése is lehetőséget nyújt, ugyanis külön záradék szól arról, hogy ingyen távozhat az Al Sadd csapatától, ha a Barcelona hívja.

Végül pedig térjünk vissza a címben feltett kérdésre:

Akár Klopp is lehet a Barcelona új edzője?





A kérdéssel valóban foglalkozik a nemzetközi sajtó, sőt Liverpool csoportok is, de ettől függetlenül erre minimális esély mutatkozik.

Klopp már kacérkodott a távozás gondolatával, de tekintettel arra, hogy még három év van a szerződéséből és erősen kötődik a Liverpoolhoz, nyilvánvalóan nem érdekli most a távozás. Nagyon kevés esély van az elhozatalára, hiszen a Liverpool bármilyen hívást is kapna, nevetve fogadhatnák, hiszen élő szerződésük van.

