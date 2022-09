Az El Nacional írt arról, hogy a nyár elején az Arsenal megpróbálkozott azzal, hogy visszacsábítsa Angliába a játékost.

Az Ágyúsok egy 26 millió fontos ajánlattal keresték meg a Barcelonát, de ezt a spanyolok elutasították.

Ferrán érkezése óta keresi a helyét a Barcelonában, egyelőre a szurkolók és a csapattársak elismerését sem sikerült kivívnia, 29 mérkőzésen 7 gólt szerzett érkezése óta. Szerződése 2027-ig köti a blaugranához.

Arsenal sent a €30m offer for Ferran Torres during the last few days of the window.



Barca’s management were ok with the offer but, since he was signed recently, the decision was given to Xavi who opted against it.



