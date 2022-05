Sergio Agüero tavaly év végén szívproblémái miatt kényszerült szögre akasztani a stopplist. Az argentin akkor könnyek közt búcsúzott, azóta pedig nem beszélt részletesebben a betegségéről. Most egy mélyinterjúban mesélte el, mit élt át, és miért döntött úgy, nem kockáztat és befejezi.



A 33 éves Agüero a Barcelona csapatát erősítette, amikor az Alevés elleni mérkőzésen összeesett a pályán. A játékost azonnal kórházba szállították, majd hosszas kivizsgálás után az argentin orvosaival karöltve úgy döntött, befejezi pályafutását. Agüero a spanyol El Hormiguero című műsorban beszélt arról, mit élt át.



"Az előszezonban kezdtem rosszul érezni magam, furcsa tüneteim voltak, de azt hittem, hogy ez az edzések, a hőség miatt van" - mondta Agüero.



„Aztán megsérültem, és egy hónapig nem játszottam, de még mindig kényelmetlenül éreztem magam. Ezután elkezdtem edzeni a csapattal, és az edzéseken eléggé nehézkesen vettem a legevőt, mígnem egy nap azt mondtam az orvosnak, hogy rosszul érzem magam, aztán elkezdtem szédülni, és szívritmuszavarom lett.”



"Az orvos megvizsgált, és mindent rendben talált, de a következő héten ez történt velem a stadionban.”



Agüero arról is beszélt, nagy küzdelmet folytatott azért, hogy felhívja a játékvezető figyelmét arra, rosszul van és állítsa meg a játékot.



"Kezdtem rosszul érezni magam, és kiabálni akartam a játékvezetőnek, hogy állítsa le a meccset, de nem tudtam kimondani a szavakat" – magyarázta.



„Ezután elkezdtem szédülni, ezért megfogtam az egyik védő kezét, és megkértem, hogy hagyja abba a játékot. Nagyon szédültem, és elkezdődött az aritmia.”



„Amikor abbamaradt, bevittek a kórházba, és három napig ott tartottak.”



A játékos arról is beszélt, az orvos azt mondta neki, óriási kockázatot vállal, ha nem hagyja abba a játékot.



"Az orvos azt mondta, hogy játszhatok, de ez megismétlődhet, és rosszabb is lehet" – jegyezte meg.



"Miután sokat gondolkodtam, azt mondtam, 33 éves vagyok, van egy fiam és előttem van az élet.”



A továbbiakban arra is kitért, sajnálja, hogy nem tudott többet tenni a Barcelonáért.



"Az egyetlen dolog, amit nem tudtam megtenni, az az, hogy a Barcelonában játszhattam. Mindent bele akartam adni a klubért, amely rossz helyzetben volt" - mondta Agüero.



"Már ez maradt, de a pályafutásomat azzal fejeztem be, hogy megszereztem az utolsó gólomat a Real Madrid ellen."

Borítókép: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images