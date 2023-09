A marokkói válogatott játékos remek szezont zárt az Osasuna csapatánál, így amikor visszatért, mindenki arra számított, hogy megragad Xavi keretében.



A 21 éves játékos azonban nem kapta meg a szükséges játékperceket, ezért még a transzferidőszak végén dobbantott és a Betishez igazolt. 7,5 millió eurót fizettek a Barcának, akiknek visszavásárlási opciója van a játékosra, illetve 50% illeti meg őket a játékos következő eladásának árából.

„A Barcelonánál azt mondták, maradjak a csapatnál, ennek ellenére a szezon első három meccsén egyáltalán nem számoltak velem.”



„Egyértelműen tudtam, hogy kezdő akarok lenni valahol, ezért úgy döntöttem, távozom.”



„Az első pillanattól tudtam, hogy a Betishez akarok igazolni. Mondtam a klubnak is, akik mindent megtettek, hogy egyezségre jussanak a Barcával.”

