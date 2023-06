2027. júliusáig szóló szerződést kötött a Barcelona együttesével a 18 éves Mikayil Faye. Az elsősorban védőként bevethető játékos iránt több topklub is érdeklődött.



Faye idén februárban igazolt Szenegálból a horvát másodosztályú NK Kustošija Zágráb együtteségez, 13 találkozón egy gólig jutott, együttese pedig búcsúzott a 2. HNL-ből.



Azonban a 186 centi magas bekk karrierje felfelé ível. Bejelentkezett érte a Borussia Dortmund és a Chelsea is, az angol média egyenesen „kustošijai szörnynek” keresztelte el a védőt. Faye a Barcát választotta, a katalánok nagy jövőt szánnak neki, ezt bizonyítja a 400 millió eurós kivásárlási ár.



A horvát klub sajtóhírek szerint másfél millió eurót kapott a futballistáért. A váltás kapcsán megszólalt Samir Toplak, a Kustošija mestere is. „Azért jött, hogy elmenjen. Mikayil nem jó, hanem fenomenális. Meg kell nézni a szenegáli ifiválogatott meccseinek összefoglalóját, ott látni, milyen futballista ő.” – véli Toplak, aki csak találgatni tud, milyen jövő vár Fayéra a Barcelona színeiben.









A 19. születésnapját júliusban ünneplő védőre jövőre elsősorban a Barca Atlèticnél – ez a második csapat – számítanak.



Borítókép: Twitter/Barca Atletic