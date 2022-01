Amikor a világ legjobban várt focimeccseiről beszélünk, nem feledkezhetünk meg az El Clasicóról. A Barcelona és a Real Madrid összecsapása emberek millióit ülteti a képernyő elé, még akkor is, ha egyik vagy másik csapat épp nem olyan erős, mint régebben. Az elmúlt évszázadban számos legendás játékos lépett pályára a klasszikuson, a szurkolók pedig ezúttal őket rangsorolták és összeállították az álom tizenegyüket.



A Real Madrid és a Barcelona sosem fukarkodott a világklasszis játékosokkal, így nem csoda, hogy nem könnyű összeállítani ennek a két csapatnak az egykori és jelenlegi játékosaiból a század álom tizenegyét. A BT Sport Football Twittter-oldala mégis erre kérte a szurkolókat, akik elfogadták a felkérést és szavaztak. A beérkező voksok alapján erős csapat állt össze, ám akadnak nagy hiányzók is.



A szurkolók által összeállított álom tizenegy:

- Iker Casillas (Real Madrid)

- Roberto Carlos (Real Madrid)

- Carlos Puyol (Barcelona)

- Sergio Ramos (Real Madrid)

- Dani Alves (Barcelona)

- Zinedine Zidane (Real Madrid)

- Sergio Busquets (Barcelona)

- Xavi (Barcelona)

- Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

- Lionel Messi (Barcelona)

- Ronaldo Nazário (Real Madrid)



Forrás: Twitter.com/BT Sport Football

A szurkolók által összeállított keret nagyon erősre sikerült. A 11 játékos összesen 33 BL-győzelemmel büszkélkedhet és egyedül Ronaldo Nazario az közülük, akinek nem sikerült begyűjtenie a trófeát. A labdarúgókhoz ezen kívül Aranylabda is tartozik, melyből Lionel Messi hetet, Crsitiano Ronaldo ötöt, Ronaldo Nazario kettőt, míg Zinedine Zidane egyet birtokol. Ez a szám azonban könnyen lehetett volna még magasabb is, ha a 2005-ben díjazott Ronaldinho és a 2018-ban nyertes Luka Modric is bekerült volna az összeállításba.



Közülük Ronaldinho hiánya sokaknak feltűnt a közösségi médiában, és kommentelték is azt.



„Ronaldinho bármelyik játékost helyettesíthetné ezen a pályán” – írta egyikük kiábrándultan.



"Ha az El Clasicora gondolok, az egyik első név, ami eszembe jut, az Ronaldinho. Ott kell lennie" - panaszkodott egy másik rajongó.



Nemcsak a legendás brazilt hiányolták azonban sokan, Andrés Iniesta kimaradását is döbbenten fogadták.