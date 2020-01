A King Abdullah Sport City Stadionban a Real Madrid és az Atlético Madrid, vagyis két remek formában lévő csapat csapott össze.

Már a mérkőzés első perceiben füttyszóval kezdődött a találkozó. Ezt hallva puhatolóztak a csapatok. Az első lövés Casemiro nevéhez fűződött az 5. percben, amit a remek formában védő Jan Oblak könnyedén fogott.

Az már az első tíz perc után jól leolvasható volt, hogy a Királyi Gárda birtokolta többet a labdát eddig, és minden bizonnyal ez lesz a továbbiakban is a játék képe. Joao Félix minden mozgására ott termett Casemiro, míg Valverde egyelőre nem a labdaszerzéseivel, hanem a szélen való felfutásaival hívta fel magára a figyelmet.

A 15. percben Morata próbálta becsapni a bírót, amikor is a tizenhatoson belül dobta fel magát. A Real Madrid rengeteg labdát adott el a saját térfelén, s most Morata volt ismét, aki egy távöli lövéssel próbálkozott, de nem találta el a kaput.

Az első sárga lapot a 28. percben Felipe kapta Jovic elleni belépőjéért. A Real Madrid szurkoló felszisszentek Casemiro fejesénél a szögletet követően, ami épphogy elkerülte Oblak kapuját.

Kicsit álmosan fociztak az első játékrészben Zidane fiai, míg Simeone tanítványai magukhoz képest koránt sem olyan agresszivitással támadták le az ellenfelet, mint szokták, igaz, a Real Madrid eladta magától a lasztit már a saját térfelén.

Esteban Letona on Twitter Que Federico Valverde no tiene técnica leí el otro día por estos bajos mundos de twitter... https://t.co/z9doa5YXaE

A második játékrész eleje mondhatni ott folytatódott, ahol az első abbamaradt. Egyedül talán Jovic játékán látszódott némi felszabadultság, aki némileg bátrabban próbálkozott a gólszerzéssel. Bár az első félidőben mutatott teljesítményét konkrétan már ennyivel felülmúlta.

Az első csere a mérkőzésen az 57. percben történt meg az Atletico részéről Vitolo érkezett Herrera helyére.

A nézők egy része Messi nevét kezdte el skandálni. Mindeközben Rodrygo váltotta Iscót a 60. percben.



Ramos bokája egy szerencsétlen földre érkezést követően kifordult, de vissza tudott térni ápolást követően a pályára.

A 68. percben Valverde az ötösről fejelhetett üresen, azonban egymaga blokkolta is azt, mivel ráfejelte a saját lábára, amiről kipattant végül a labda.

A 80. percben Morata kapott egy pazar labdát, amit a rövidbe szeretett volna lőni, azonban Courtois remekül védte azt.

Helyzetecskék akadtak mindkét oldalon, de a legjobb kifejezés talán a mérkőzésre, hogy szezon eleji forma a szezon közben zajló szuperkupa döntőn. Hiába az időpontváltozás a játékosok hűek maradtak a teljesítményükhöz.

A 92. percben majdnem Rodrygo játszott ki nevet a végént, de a középre tartó lövését Oblak védte.

A rendes játékidőben tehát nem született gól, így jöhetett a hosszabbítás.

A 93. percben Vitolo lódult Courtois kapuja felé, aki szögletre hárította a rövidre tartó lövést. A felek nem igazán akarták eldönteni a mérkőzést, így nagyon nem is történt izgalmas helyzet. A második játékrészben az Atletico kicsit felpörgött és megpróbálta lerohanni a Real Madridot, ami kicsit váratlanul érte a habfehéreket.

A 110. percben a mellőzött Mariano lehetett volna a hős, azonban Oblak ezt is hárítani tudta.

A 115. percben Morata ugrott ki remekül, azonban Valvarde hátulról szabálytalankodott vele szemben, amit követően elszabadultak az indulatok. Az uruguayi piros lappal hagyta el a pályát.

TRT Spor on Twitter Federico Valverde'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon ve sonrasında yaşananlar. https://t.co/fUCU2jsfTd

Mendy majdnem egy öngóllal eldöntötte a mérkőzést, de Courtois remek reflexének köszönhetően hárított.

Majd jöttek a büntetők!

Carvajal kezdte a büntetőrúgásokat, amit értékesített is. Majd érkezett Saúl, aki a kapufát találta el. Jött a brazil tini, és Rodrygo kegyetlenül felvarrta a léc alá a labdát. Az Atletico következett, pontosan Thomas, akinek a lövését Courtois hárította fantasztikusan. Az aranylabdás Modric góljával már 3-0. Trippieren volt a világ szeme, sok múlott rajta, ezt érezte ő is, és magabiztosan értékesítette a büntetőjét. A Real Madrid csapatkapitánya, Sergio Ramos következett, aki szemtelenül lazán lőtte a büntetőjét, amivel a Királyi Gárda lett tizenegyedjére is a kupagyőztes!





Valverde lett a meccs embere, azt kell mondani, hogy ez minden szempontból megállja a helyét.

Real Madrid vs Atletico Madrid 4-1 - Highlights & Goals Resumen & Goles 2020 HD Real Madrid vs Atletico Madrid 4-1 - Highlights & Goals Resumen & Goles 2020 HD Real Madrid vs Atletico Madrid 4-1 - Highlights & Goals Resumen & Goles 2020 HD Real Madrid vs Atletico Madrid 4-1 - Highlights & Goals Resumen & Goles 2020 HD #RealMadrid #Atletico #SuperCopa

Sport365.hu - Valverde esernyő a félidő fénypontja - Videó A King Abdullah Sport City Stadionban a Real Madrid és az Atlético Madrid, vagyis két remek formában lévő csapat csap össze. Már a mérkőzés első perceiben füttyszóval kezdődött a találkozó. Ezt hallva puhatolóztak a csapatok. Az első lövés Casemiro nevéhez fűződött az 5. percben, amit a remek formában védő Jan Oblak könnyedén fogott.

Borítókép: Francois Nel/Getty Images