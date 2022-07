A 35 éves Cesc Fábregas elhagyta a Monaco csapatát, a középpályás képviselői pedig felajánlották őt a Las Palmas csapatának.

Három és fél év után Fábregas úgy döntött, ideje váltani. A középpályás szerződése lejárt a francia csapattal, így szabadon igazolható. A Cadena Ser értesülései szerint a volt spanyol válogatott játékos felajánlotta szolgálatait a Las Palmasnak.

For years, Cesc has been an example of how to create a game in an intelligent way. Unique identity to prove that the game is being played by the player's brain. Barcelona → Chelsea → Monaco → ?@cesc4official @slawekmorawski



video via @m1ndfootball2pic.twitter.com/v7GnYGYJg7